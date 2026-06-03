 Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа выводит защиту прав этнических меньшинств в Индии на академический уровень | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа выводит защиту прав этнических меньшинств в Индии на академический уровень

First News Media13:06 - Сегодня
Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа выводит защиту прав этнических меньшинств в Индии на академический уровень

События в Амритсаре, произошедшие в 1984 году, отражают реальное отношение и подход, существующие в Индии к этническим меньшинствам.

Об этом в комментарии журналистам заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, сообщает 1news.az

«События в Амритсаре стали поворотным моментом в истории политики репрессий и дискриминации в отношении этнических меньшинств в Индии. После этих событий, к сожалению, около 5 миллионов представителей сикхской общины были вынуждены покинуть страну. Они создали крупные диаспорские организации в США, Великобритании и Канаде и начали свою легитимную борьбу. Позднее эта политика репрессий и дискриминации стала осуществляться индийским правительством уже за пределами страны. К сожалению, вместо диалога они начали применять транснациональную репрессивную политику в отношении сикхской общины. Со временем эта практика распространилась и на другие этнические меньшинства, а также на представителей низших каст», - отметил Аббас Аббасов. 

Подчеркнув расширение сферы деятельности Бакинской инициативной группы, А. Аббасов отметил, что организация не ограничивается только сикхской общиной: «В прошлом году - в 2025 году - мы начали сотрудничество с представителями сикхской общины. С 2026 года были установлены первые контакты с далитами и проведены предварительные переговоры. В ближайшие месяцы мы представим общественности совместные проекты с далитами. Далиты также являются этнической группой, на протяжении многих лет подвергающейся репрессиям и дискриминации. Их численность составляет около 320 миллионов человек, однако, несмотря на это, индийское правительство продолжает применять в отношении них дискриминационные и репрессивные практики».

Говоря о значении предстоящего меморандума, исполнительный директор отметил, что официальный документ придаст новый импульс сотрудничеству: «Меморандум, который будет подписан между Международной сикхской федерацией и Бакинской инициативной группой, будет регулировать отношения, выстраиваемые на академическом уровне. Мы пришли к решению, что защита прав этнических меньшинств должна укрепляться не только в политической и экономической сферах, но и в других направлениях. Таким образом, мы намерены усилить нашу деятельность в академической плоскости посредством этого меморандума».

Гафар Агаев 

Поделиться:
283

Актуально

Мнение

Новая модель государственной поддержки в эпоху «Великого возвращения»

Мнение

Азербайджан и США формируют новый этап отношений. Когда прагматика выше ...

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 27 градусов тепла

Спорт

УЕФА принял окончательное решение по допуску «Туран Товуза» к Лиге конференций

Политика

Папа Римский пожелал Азербайджану солидарности и процветания

Польша предложила США создать постоянную военную базу в стране

Фуад Гусейнов: Предлагаемые изменения служат обеспечению имущественных прав вынужденных переселенцев

Фуад Гусейнов: Представленные изменения направлены на обеспечение имущественных прав вынужденных переселенцев

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Скончался известный по телепередачам адвокат — ФОТО

Названы возможные сроки похоронной процессии Али Хаменеи

«Завалите хлебало. Это пока цветочки»: Медведев отреагировал на инцидент с БПЛА в Румынии

Ирина Роднина высказалась об уходе сына Плющенко в сборную Азербайджана

Последние новости

Сборная Ирана по футболу получила визы для участия в ЧМ-2026

Сегодня, 17:30

Папа Римский пожелал Азербайджану солидарности и процветания

Сегодня, 17:15

В Баку два брата украли семь велосипедов на 3500 манатов

Сегодня, 17:10

Польша предложила США создать постоянную военную базу в стране

Сегодня, 17:07

В Азербайджане ожидаются ливни, град и сели

Сегодня, 17:04

В Испании экстремальная жара привела в мае к рекордным случаям смерти

Сегодня, 17:03

Директор AVIAPARTNER Зохраб Алиев: «Люди помнят не тарифы, а то, кто был рядом, когда было страшно» - ФОТО

Сегодня, 16:58

Фактор Азербайджана как доминанта в предвыборной кампании в Армении

Сегодня, 16:50

Трамп считает, что без него «больше не было бы никакого Израиля»

Сегодня, 16:40

«Машины застряли посреди пути»: жители села в Сиязани бьют тревогу из-за рухнувшего моста - ВИДЕО

Сегодня, 16:35

Новая модель государственной поддержки в эпоху «Великого возвращения»

Сегодня, 16:17

Трамп признал, что обругал Нетаньяху нецензурными словами

Сегодня, 16:10

Пашинян сообщил, что после выборов в Армении планирует отправиться в Москву

Сегодня, 16:03

В Баку загорелся автомобиль марки Changan - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

Трамп не видит необходимости в наземной операции в Иране

Сегодня, 15:54

Азербайджан и США формируют новый этап отношений. Когда прагматика выше абстрактной геополитики

Сегодня, 15:47

Погода на четверг: В Баку ожидается до 27 градусов тепла

Сегодня, 15:43

Шара Буллет: «Считаю, что в Азербайджане - моя родная публика»

Сегодня, 15:34

АФФА подтвердила отстранение «Туран Товуза» от еврокубков

Сегодня, 15:17

В школах Баку и регионов начинается свободный прием в первые классы

Сегодня, 15:10
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Накануне02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57