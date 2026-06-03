Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа выводит защиту прав этнических меньшинств в Индии на академический уровень

События в Амритсаре, произошедшие в 1984 году, отражают реальное отношение и подход, существующие в Индии к этническим меньшинствам.

Об этом в комментарии журналистам заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, сообщает 1news.az.

«События в Амритсаре стали поворотным моментом в истории политики репрессий и дискриминации в отношении этнических меньшинств в Индии. После этих событий, к сожалению, около 5 миллионов представителей сикхской общины были вынуждены покинуть страну. Они создали крупные диаспорские организации в США, Великобритании и Канаде и начали свою легитимную борьбу. Позднее эта политика репрессий и дискриминации стала осуществляться индийским правительством уже за пределами страны. К сожалению, вместо диалога они начали применять транснациональную репрессивную политику в отношении сикхской общины. Со временем эта практика распространилась и на другие этнические меньшинства, а также на представителей низших каст», - отметил Аббас Аббасов.

Подчеркнув расширение сферы деятельности Бакинской инициативной группы, А. Аббасов отметил, что организация не ограничивается только сикхской общиной: «В прошлом году - в 2025 году - мы начали сотрудничество с представителями сикхской общины. С 2026 года были установлены первые контакты с далитами и проведены предварительные переговоры. В ближайшие месяцы мы представим общественности совместные проекты с далитами. Далиты также являются этнической группой, на протяжении многих лет подвергающейся репрессиям и дискриминации. Их численность составляет около 320 миллионов человек, однако, несмотря на это, индийское правительство продолжает применять в отношении них дискриминационные и репрессивные практики».

Говоря о значении предстоящего меморандума, исполнительный директор отметил, что официальный документ придаст новый импульс сотрудничеству: «Меморандум, который будет подписан между Международной сикхской федерацией и Бакинской инициативной группой, будет регулировать отношения, выстраиваемые на академическом уровне. Мы пришли к решению, что защита прав этнических меньшинств должна укрепляться не только в политической и экономической сферах, но и в других направлениях. Таким образом, мы намерены усилить нашу деятельность в академической плоскости посредством этого меморандума».

Гафар Агаев