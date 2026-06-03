Махира Гусейнова: В ряде вузов Азербайджана началось преподавание темы Западного Азербайджана

В ряде азербайджанских университетов в рамках выборных дисциплин уже началось преподавание, связанное с историей и топонимикой Западного Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила проректор по международным связям Азербайджанского государственного педагогического университета и член правления Общины Западного Азербайджана Махира Гусейнова, выступая на конференции.

По ее словам, соответствующие курсы уже преподаются в БГУ, Азербайджанском педагогическом университете, Азербайджанском университете языков, Бакинском Славянском университете и Азербайджанском архитектурно-строительном университете.

М.Гусейнова отметила, что подготовлены учебные пособия, которые используются в образовательном процессе, а также подчеркнула важность просветительской работы среди молодежи.

Она добавила, что тема Западного Азербайджана представлена также в художественной литературе и обсуждается на международных площадках.

Вюсаля Азимзаде