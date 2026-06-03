 Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Центрального банка - ФОТО | 1news.az | Новости
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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Центрального банка - ФОТО

First News Media12:04 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Центрального банка - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Центрального банка.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель Центрального банка Талех Казымов проинформировал главу государства об условиях, созданных в здании.

Новое здание расположено на столичном проспекте Гейдара Алиева. Построенное в соответствии с современными принципами градостроительства, здание отличается высокой функциональностью и передовыми технологическими показателями.

Президент Ильхам Алиев посмотрел выставку, где с использованием современных методов презентации были продемонстрированы концептуальный подход, особенности дизайна национальных денежных знаков и линия технологического развития.

Было отмечено, что выставка отражает историю, этапы развития, дизайн и защитные элементы национальных денежных знаков.

Здание состоит из 35 этажей, общая рабочая площадь рассчитана на 1300 человек. Здесь имеются конференц-залы и пресс-залы, различные учебные помещения и комнаты для проведения встреч и совещаний.

При проектировании нового здания особое внимание было уделено принципам доступности и инклюзивности, была создана инфраструктура, позволяющая лицам с ограниченными физическими возможностями комфортно и безопасно входить в здание, а также обеспечивать их свободное передвижение.

В здании предусмотрено 25 помещений для официальных встреч и собраний. Все они оснащены необходимым оборудованием.

В здании также установлены современные технологические и информационные системы, отвечающие высоким стандартам качества, безопасности и устойчивого развития.

Кроме того, создана зона отдыха для эффективной организации досуга сотрудников, в их распоряжении будет столовая на 340 человек.

В конференц-зале на 240 человек, где будут проводиться различные мероприятия и презентации, имеются все необходимые условия.

Мультимедийная фасадная система, обеспечивающая визуальное распознавание здания в ночное время, позволяет применять различные сценарии освещения и проекции. Система освещения территории и здания, включая и фасад, оснащена технологией LED с датчиками движения. Это, в свою очередь, позволяет экономить электроэнергию в дневное время.

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