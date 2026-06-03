Мадьяр предложил Венгрию как место для переговоров по Украине

Венгрия готова внести дипломатический вклад в урегулирование конфликта в Украине и могла бы стать местом для переговоров.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

"Мы можем оказать дипломатическую и гуманитарную помощь, и Венгрия могла бы также быть местом переговоров", - сказал он в интервью германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Коснувшись гарантий безопасности для Киева, Мадьяр заметил, что их может предоставить только международное сообщество. "Венгрия тут не может играть решающей роли, это прерогатива великих держав", - считает он.

Источник: ТАСС