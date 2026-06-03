Статус вынужденного переселенца будет заново урегулирован в законодательстве

Определяется ещё один случай, связанный с повторным регулированием статуса вынужденного переселенца в рамках законодательства.

Как сообщает АПА, это отражено в поправках к Закону «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (внутренне перемещённых лиц)», которые были вынесены на обсуждение на состоявшемся сегодня заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и по правам человека.

Согласно действующему законодательству, вынужденный переселенец утрачивает свой статус в случае возвращения к прежнему месту проживания либо при безвозмездном предоставлении ему другого жилого помещения установленного размера в том же регионе взамен прежнего места жительства, а также при обеспечении жильём на уровне, определённом специальным решением государства.

Согласно предлагаемым изменениям, гражданин также будет утрачивать данный статус в случае отказа от предоставленного ему вышеуказанного жилья.

Согласно переходным положениям, вынужденные переселенцы, которые до вступления закона в силу были безвозмездно обеспечены другим жилым помещением на освобождённых от оккупации территориях взамен прежнего места проживания, утратят статус вынужденного переселенца с момента вступления закона в силу.

Новая поправка предусматривает, что гражданин будет обеспечиваться другим жилым помещением установленного размера в регионе проживания взамен прежнего жилья. Таким образом, предоставление государством нового жилого помещения будет служить полному восстановлению права собственности гражданина.