В 2004–2019 годах подписано 75 указов и распоряжений, касающихся социальных проблем вынужденных переселенцев

В период 2004–2019 годов в целях решения социальных проблем вынужденных переселенцев Президентом Азербайджана подписано 75 указов и распоряжений, а в Милли Меджлисе принято 11 законов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Выступая в среду на совместном заседании комитетов по труду и социальной политике, по правам человека, а также по правовой политике и государственному строительству, он отметил, что в период, когда наши земли находились под оккупацией, в целях улучшения жилищно-бытовых условий вынужденных переселенцев был построен и передан в их пользование 121 новый поселок и жилой комплекс, состоящий из многоэтажных домов. Были улучшены жилищно-бытовые условия более 62 тысяч семей вынужденных переселенцев, то есть свыше 300 тысяч человек.

«Наше государство на протяжении многих лет оказывало устойчивую поддержку семьям вынужденных переселенцев в рамках образовательных и налоговых льгот, единого ежемесячного пособия, адресной социальной помощи, программ занятости, медико-социальной реабилитации и других механизмов социальной защиты», – добавил глава комитета.