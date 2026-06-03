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Политика

В Азербайджана предложено создать Фонд постоянного расселения на освобожденных территориях

First News Media12:23 - Сегодня
В Азербайджана предложено создать Фонд постоянного расселения на освобожденных территориях

В Азербайджане предлагается создать Фонд постоянного расселения на освобожденных от оккупации территориях, жилые помещения которого будут использоваться для переселения вынужденных переселенцев с последующей передачей жилья в их собственность.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил председатель комитета Муса Гулиев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике, правам человека и правовой политике и государственному строительству.

По его словам, вынесенные на обсуждение поправки в Жилищный кодекс, законы "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев" и "О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц" направлены на совершенствование правовой базы переселения вынужденных переселенцев на освобожденные территории, обеспечение их права собственности на жилье, а также уточнение норм, связанных с утратой статуса вынужденного переселенца.

Согласно предлагаемым изменениям в Жилищный кодекс, будет учрежден Фонд постоянного расселения на освобожденных от оккупации территориях. Входящие в него жилые объекты будут использоваться для переселения вынужденных переселенцев и последующей передачи им в собственность.

По его словам, поправки в закон "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев" уточняют основания для утраты статуса вынужденного переселенца.

Согласно изменениям, гражданин будет обеспечиваться другим жилым помещением установленного размера в регионе проживания взамен прежнего места жительства, и тем самым предоставление государством нового жилья будет служить полному восстановлению права собственности гражданина. Также, согласно предлагаемому изменению в упомянутый закон, в случае отказа лица от предложенного государством жилья оно утратит статус вынужденного переселенца.

По словам Гулиева, законопроект также уточняет порядок исчисления сроков предоставления мер социальной защиты.

Согласно предлагаемым изменениям, отсчет действующего трехлетнего льготного периода будет начинаться с даты утраты лицом статуса вынужденного переселенца либо его отказа от предложенного государством жилья.

Кроме того, согласно предлагаемому изменению в статью 5 Закона "О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц", меняется и механизм переселения вынужденных переселенцев. Согласно новым правилам, государственное обязательство будет считаться выполненным с момента предложения жилой площади. Тем самым будет обеспечен баланс между жилищными правами вынужденных переселенцев и интересами третьих лиц.

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