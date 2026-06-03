Анар Багиров: Вопрос возвращения в Западный Азербайджан имеет правовой и гуманитарный характер

«Вопрос возвращения в Западный Азербайджан является не только политическим, но и правовым, гуманитарным и моральным».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, выступая на конференции в Баку.

По его словам, обсуждаемая тема находится на пересечении права, науки и национальной воли, а также касается прав человека и международно-правовых механизмов.

А.Багиров отметил, что в XX веке сотни тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои исторические земли, а подобные случаи в международном праве рассматриваются в контексте нарушений прав человека.

Он подчеркнул важность обсуждения данной темы на научно-правовых площадках и вовлечения профессионального юридического сообщества в процесс анализа и подготовки соответствующих предложений.

Вюсаля Азимзаде