Даниель Помьер Виньчелла: Вынужденное переселение - результат современной модернизации»

«Вынужденное переселение является следствием модерности и исторических трансформаций международной системы».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил профессор Школы общественных и международных отношений ADA университета Даниэль Поммьер-Винчелла, выступая на международной конференции в Баку.

По его словам, феномен вынужденного переселения имеет исторические корни, уходящие в конец XIX века и усилившиеся в результате крупных конфликтов XX века, включая мировые войны и процессы распада империй.

Д.Поммьер-Винчелла отметил, что международное сообщество на разных этапах пыталось регулировать подобные процессы, однако современная система сталкивается с новыми вызовами, требующими переосмысления подходов к вопросам перемещенных лиц и беженцев.

Вюсаля Азимзаде