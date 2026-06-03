Предвыборный конфликт в Армении перерос в драку

В городе Масис произошел инцидент между участниками предвыборной кампании блока «Сильная Армения», возглавляемого российским предпринимателем Самвелом Карапетяном и группой граждан.

На кадрах зафиксирована потасовка между несколькими людьми, в ходе которой отдельные участники конфликта применяют физическую силу, передают армянские СМИ. Сообщается, что в результате столкновения пострадали несколько человек.

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян заявила, что ведомство получило два сообщения о произошедшем. По ее словам, возбуждено уголовное производство по статьям, предусматривающим ответственность за физическое воздействие, совершенное группой лиц, хулиганство, а также воспрепятствование ведению предвыборной агитации.

Следственный комитет проводит необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств инцидента и лиц, причастных к произошедшему.

Предвыборная кампания в Армении завершается на этой неделе. Голосование на выборах назначено на 7 июня.