Рубио: США не посягают на суверенитет Армении и не просят Ереван разрывать дружеские отношения с другими странами

США не посягают на суверенитет Армении и не просят Ереван разрывать дружеские отношения с другими странами.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе своего выступления в Сенате.

По его словам, подписание Арменией и США соглашения о стратегическом сотрудничестве по проекту «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP) «стимулирует инвестиции американского частного сектора».

«Мы не стремимся к монополии американских компаний, но мы хотим, чтобы они получили свою справедливую долю», — сказал он.

«Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity — TRIPP) станет «особой транзитной зоной, которая позволит Азербайджану получить полный доступ к своей территории в Нахчыване при полном уважении суверенитета Армении», заявлял ранее президент США Дональд Трамп. По его словам, партнерство Еревана и Вашингтона по этому проекту «может продлиться до 99 лет».

В конце мая Армения и США парафировали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта TRIPP и подписали Устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

Источник: РБК