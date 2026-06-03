Шераз Мехмуд Хан: Средний коридор становится ключевой альтернативой в мировой логистике

Средний коридор сегодня превращается в одну из ключевых альтернативных транспортных артерий, оказывающих влияние на политические и экономические процессы в регионе.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил специалист по международным отношениям Западного Азербайджанского университета Шераз Мехмуд Хан, выступая на международной конференции.

По его словам, развитие Среднего коридора усиливает значение Центральной Азии и Южного Кавказа в глобальной системе транспортных маршрутов и способствует формированию новых логистических цепочек.

Эксперт отметил, что изменения в структуре грузопотоков делают данный маршрут всё более востребованным как альтернативу традиционным северным направлениям.

Вюсаля Азимзаде