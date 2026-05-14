Малейка Аббасзаде: Некоторые специальности могут быть упразднены

Некоторые специальности могут быть упразднены.

Об этом в интервью информационному агентству АПА заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Азербайджана (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что это определяется с учетом состояния экономики, количества рабочих мест, уровня безработицы и востребованности тех или иных специальностей на рынке труда.

«Этот вопрос не относится к компетенции только одного министерства. На основе предложений Министерства экономики, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства финансов и, в первую очередь, Министерства науки и образования в Кабинете министров определяются плановые места, а Государственный экзаменационный центр исполняет это решение. То есть ГЭЦ проводит прием студентов на утвержденные плановые места. При этом возможно и появление новых специальностей. Инициаторами создания новых специальностей в основном выступают сами вузы. Потому что для этого необходимы материально-техническая база, преподавательский состав, программа, современные учебники и другая подготовительная работа. Каждый год открываются новые специальности. В основном сначала они появляются на уровне магистратуры, а затем начинается обучение и на уровне бакалавриата. Этот процесс будет продолжаться, и изменения неизбежны. В некоторых сферах — например, в сельском хозяйстве и пищевых технологиях — существует серьезный спрос на специалистов. Молодежь пока еще не до конца понимает, что через 5–6 лет в сферах сельского хозяйства и продовольственной безопасности будут высокими как спрос, так и заработные платы. Интерес к этим направлениям пока остается низким. Упразднение некоторых специальностей также возможно, и это нормально», — подчеркнула она.