Мирзоян о диалоге между Арменией и Турцией: в любой момент можно ожидать полного урегулирования

В процессе нормализации армяно-турецких отношений достигнута еще одна важная веха.

Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в беседе с журналистами, говоря о снятии запрета напрямую торговлю с Арменией, передает news.am.

Министр считает очень важным создание благоприятных условий для развития торговли.

«Однажды и граница откроется, и экспорт будет производиться прямо», - заявил министр, добавив, что решение Анкары должно отразиться на стоимости товаров в сторону снижения. «Это еще один важный шаг в общем процессе нормализации отношений», - отметил Мирзоян.

Отвечая на вопрос о том, почему застопорилась реализация договоренности об открытии границы для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами, министр, не комментируя вопрос прямо, выразил тем не менее мнение, что «диалог созрел настолько, что в любой момент можно ожидать полного урегулирования».

Окончательная цель процесса - иметь с Турцией открытые границы, установление дипотношений и в целом соседские нормальные отношения, отметил он.

Анкара и Ереван завершили подготовку к началу прямой торговли между двумя странами, сообщил накануне официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели.

"В рамках мер по укреплению доверия, принятых в контексте процесса нормализации отношений с Арменией, продолжающегося с 2022 года, бюрократические приготовления к началу прямой торговли между нашей страной и Арменией завершены по состоянию на 11 мая 2026 года. Необходимые технические и бюрократические работы по открытию общей границы между двумя странами продолжаются", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МИД Турции.

Он отметил, что теперь стало возможным указывать название страны - Турция или Армения - в качестве пункта отправки или конечного пункта назначения для товаров, посылаемых из Турции в третью страну, а оттуда в Армению.