В Грузии в ДТП погибли 6 азербайджанцев

В селе Бирлик Гардабанского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает местное бюро AПA, автомобиль марки BMW, двигавшийся на высокой скорости, врезался в дерево.

В результате происшествия из шести человек, находившихся в автомобиле, пятеро погибли. Один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти его жизнь не удалось. Двое из погибших были братьями, они являлись жителями села Бирлик, остальные — из региона Сагареджо.

Согласно информации местных СМИ, еще один пострадавший в результате аварии скончался в больнице.

Министерство внутренних дел Грузии ведется расследование.