УЕФА отстранил «Туран Товуз» от участия в Лиге конференций, клуб обратится в CAS

Азербайджанский футбольный клуб «Туран Товуз» сообщил об отстранении от участия в еврокубках сезона-2026/2027.

Как говорится в заявлении клуба, по итогам сезона-2025/2026 команда, соблюдая все спортивные принципы, заняла третье место в чемпионате Азербайджана и получила право выступить в Лиге конференций УЕФА.

Однако в ходе проверки соответствия клуба критериям допуска к соревнованиям УЕФА принял решение отстранить «Туран Товуз» от участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2026/2027. Решение было принято 2 июня 2026 года на основании вердикта Дисциплинарного комитета АФФА от 13 декабря 2019 года.

В клубе напомнили, что в сезоне-2019/2020 семеро футболистов команды, выступавшей тогда в Первом дивизионе, были пожизненно отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, по итогам расследования дела о манипулировании результатами матчей. Решение АФФА было принято в рамках борьбы с договорными играми и нарушениями принципов честной конкуренции.

В «Туран Товузе» заявили, что не согласны с решением УЕФА и намерены добиваться его пересмотра.

«Начиная с сегодняшнего дня клуб предпримет все необходимые юридические шаги для изменения решения и обеспечения нашего участия в Лиге конференций, путевку в которую мы завоевали на спортивном принципе. Мы обратимся в Спортивный арбитражный суд (CAS)», - говорится в заявлении.

При этом в клубе подчеркнули, что подготовка к новому сезону продолжается в штатном режиме. В ближайшее время футболисты соберутся после отпуска и отправятся на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Отметим, что «Туран Товуз» стал одним из главных открытий завершившегося сезона азербайджанской Премьер-лиги, впервые за долгие годы получив право выступить в еврокубках. Однако регламенты УЕФА предусматривают жесткие санкции в отношении клубов, фигурировавших в делах о договорных матчах и нарушении принципов спортивной честности. Именно этим, как следует из заявления клуба, объясняется нынешнее решение европейского футбольного союза.

Теперь окончательную точку в споре может поставить Спортивный арбитражный суд в Лозанне, куда намерен обратиться азербайджанский клуб.