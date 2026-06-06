Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА, горожан попросили оставаться дома

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что утром в субботу город столкнулся с масштабной атакой дронов ВСУ.

"Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО", - написал Беглов в своем канале в мессенджере Max.

Глава города порекомендовал петербуржцам не выходить на улицу, проинформировал о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

"О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно", - добавил губернатор.