В Черном море атаковано турецкое судно, четверо пострададавших
Один человек погиб, четверо получили ранения в результате атаки турецкого рыболовецкого судна в Черном море. Об этом сообщил телеканал NTV, ссылаясь на МВД Турции.
Судно Duru 67 получило серьезные повреждения и затонуло. Спасательная операция проводилась судном Burak Kaya, после чего пострадавшие и тело погибшего были переданы турецкой береговой охране для транспортировки в порт Инеболу.
Подробностей о том, кем было атаковано судно, не приводится.
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