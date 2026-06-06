В Черном море атаковано турецкое судно, четверо пострададавших

Один человек погиб, четверо получили ранения в результате атаки турецкого рыболовецкого судна в Черном море. Об этом сообщил телеканал NTV, ссылаясь на МВД Турции.

Судно Duru 67 получило серьезные повреждения и затонуло. Спасательная операция проводилась судном Burak Kaya, после чего пострадавшие и тело погибшего были переданы турецкой береговой охране для транспортировки в порт Инеболу.

Подробностей о том, кем было атаковано судно, не приводится.