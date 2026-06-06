Axios: Уиткофф и Кушнер встретились с ядерными экспертами для переговоров с Ираном

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 4 июня встретились в национальной лаборатории в Ок-Ридже с экспертами, которые могут принять участие в ядерных переговорах с Ираном.

«Эта встреча в Ок-Ридже не означает, что сделка обязательно состоится, но это знак того, что переговоры находятся в очень серьезной фазе, шансы на успех высоки, и мы хотим быть готовыми», — сказал собеседник издания Axios.

Поездка связана с попытками Белого дома заключить с Тегераном меморандум о взаимопонимании (MOU). Вашингтон намерен заранее подготовить профильных специалистов на случай официального старта этого процесса. В состав группы вошли около 100 ведущих американских экспертов в области переработки урана и центрифужных технологий, отмечает Axios.

На прошлой неделе Уиткофф и Кушнер согласовали с иранской стороной условия 60-дневного меморандума. Документ предусматрирует продление режима прекращения огня, восстановление судоходства в Ормузском проливе, разрешение Ирану экспортировать нефть, а также начало переговоров по ограничениям на обогащение урана. Позже президент США Дональд Трамп попросил внести две поправки, после чего Иран также заявил о намерении скорректировать текст.

Источник: Коммерсант