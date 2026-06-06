Юная художница представила выставку в поддержку бездомных животных - ФОТО

5 июня состоялось открытие персональной выставки юной художницы Зейнаб Бабаевой под названием «Жители яркой планеты», на которой была представлена новая коллекция авторских работ.

Экспозиция объединила около 50 произведений, созданных в смешанной технике. В центре внимания — оригинальные персонажи, каждый из которых обладает собственным характером, уникальной историей и художественным образом. Коллекция вдохновлена любовью к животным, добротой и безграничным детским воображением.

Герои выставки живут на фантазийной планете, где главными ценностями являются дружба, забота, взаимопонимание и уважение к природе. По словам организаторов, работы Зейнаб Бабаевой не только знакомят зрителей с ярким художественным миром автора, но и вдохновляют на добрые поступки, объединяют людей вокруг важных идей и способствуют позитивным изменениям в обществе.

В беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ автор выставки рассказала, что уже около шести лет занимается созданием авторских игрушек ручной работы. По её словам, увлечение началось благодаря большой любви к животным, сопровождающей её с самого детства.

«Именно поэтому главными героями моих работ сегодня являются животные, хотя в будущем я планирую создавать и образы людей», — отметила Зейнаб Бабаева.

Особое внимание в рамках фестиваля было уделено благотворительной составляющей. По инициативе Зейнаб Бабаевой в мероприятии приняла участие организация GWARP, оказывающая помощь бездомным животным.