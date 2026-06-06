Иран ударил по военным базам США на Ближнем Востоке

Вооруженные силы Ирана ударили по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку на острова Сирик и Кешм.

Об этом сообщается в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), которое приводит агентство Mehr.

«В ответ на агрессию со стороны Соединенных Штатов против Сирика и острова Кешм вражеские базы в регионе были подвергнуты ударам с помощью ракет», — говорится в публикации.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американские военнослужащие ударили по иранским радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм на фоне атак беспилотных летательных аппаратов.

Также в CENTCOM сообщили, что американские военнослужащие сбили четыре иранских беспилотника, которые были выпущены в сторону Ормузского пролива.

Источник: Газета.ру