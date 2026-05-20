«Мигранты — движущая сила городской трансформации»: Вюсал Гусейнов

Джамиля Суджадинова16:25 - Сегодня
На четвертый день 13-й сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum 13) в Баку одной из ключевых тем стала взаимосвязь миграции и городского развития, от вопросов интеграции и управления до роли мигрантов в формировании устойчивых городов будущего.

В рамках сессии “Migration and Cities: Safe, Innovative and Sustainable Governance Systems” начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов выступил с развернутым докладом о необходимости синхронизации глобальных рамок миграционной политики и городской повестки.

«Азербайджан удостоен чести принимать еще одно глобальное мероприятие подобного масштаба после COP29, где мы обеспечили, чтобы миграция оставалась в центре глобальных дискуссий. Теперь мы рады продвигать этот подход и в рамках Всемирного городского форума, исследуя взаимосвязи между миграцией и урбанизацией и изучая надлежащие рамки управления».

Говоря о международной архитектуре регулирования, он подчеркнул взаимодополняемость ключевых глобальных документов:
«Новая программа развития городов признает важность инклюзивного городского развития и роль мигрантов в формировании городов. В то же время Глобальный договор о миграции подчеркивает, что эффективное управление миграцией напрямую способствует устойчивому развитию и социальному сплочению».

Особое внимание он уделил статистике глобальной миграции и роли городов как центров концентрации миграционных процессов:

«Сегодня более половины населения мира живет в городах, а к 2050 году этот показатель, как ожидается, достигнет 70%. Мигранты играют важную роль в этом процессе, что делает их одним из движущих факторов этой глобальной трансформации».

«Наша страна становится все более привлекательным направлением для мигрантов не только благодаря экономическому развитию, но и благодаря инклюзивной и благоприятной для интеграции среде».

Он также связал тему миграции с программой восстановления освобожденных территорий.

«После освобождения наших территорий Азербайджан развернул одну из крупнейших программ реконструкции и развития в регионе, строя совершенно новые города и поселения на основе современных принципов городского планирования».

Завершая выступление, Гусейнов подчеркнул необходимость комплексного подхода и продолжения международного сотрудничества.

«Вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, требуют общеправительственного подхода и подхода со стороны всего общества. Важно, чтобы идеи и партнерства, рождающиеся в ходе форума, продолжали определять международные процессы и после его завершения».

