WUF13: проекты COP29 в Баку назвали примером ориентированного на человека развития

Джамиля Суджадинова16:23 - Сегодня
На четвертый день 13-й сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum 13) продолжились дискуссии о взаимосвязи качества воздуха, устойчивого городского развития и общественного здоровья.

На сессии “Breathing Life into the New Urban Agenda: Integrating Air Quality and Green Infrastructure for Resilient Cities” руководитель страновой программы UN-Habitat в Азербайджане Анна Соаве выступила с докладом о том, как городское планирование напрямую влияет на качество жизни и здоровье населения.

В начале выступления она подчеркнула, что загрязнение воздуха уже сегодня оказывает серьезное влияние не только на здоровье людей, но и на глобальную экономику.

«По данным ОЭСР, ежегодно в мире из-за загрязнения атмосферного воздуха теряется около 1,2 миллиарда рабочих дней, и прогнозируется, что к 2060 году это число достигнет 3,8 миллиарда дней», — отметила Соаве.

По ее словам, несмотря на масштаб проблемы, качество воздуха до сих пор слишком часто воспринимается как второстепенный вопрос, а не как фундаментальная часть городской политики.

«Транспортные системы определяют объем выбросов. Нам необходимо анализировать, как пробелы в общественном транспорте вынуждают людей пользоваться личными автомобилями и такси, увеличивая загрязнение», — заявила она.

Говоря о Баку, Соаве подчеркнула, что реализуемые в городе проекты в рамках подготовки к COP29 уже демонстрируют переход к более ориентированному на человека городскому развитию.
Среди таких инициатив она отметила создание велосипедной инфраструктуры, выделенных автобусных полос, реконструкцию Малаканского сада и перепланировку территории вокруг станции метро «28 Мая».

«Эти меры нельзя считать просто косметическим ремонтом. Они знаменуют собой качественно иное направление городского развития», — подчеркнула она.
Отдельное внимание в выступлении было уделено зеленой инфраструктуре, которую Соаве призвала воспринимать как полноценную часть городской системы, а не как элемент декоративного благоустройства.

«Деревья, городские леса, зеленые коридоры, затененные общественные пространства и восстановленные водные системы охлаждают города во время волн жары, поглощают загрязняющие вещества и создают здоровую среду», — отметила она.

По ее словам, наиболее уязвимыми перед загрязнением воздуха остаются семьи с низким доходом, пожилые люди, дети и люди с инвалидностью.

«Если чистый воздух станет привилегией исключительно благополучных районов, мы провалим базовый экзамен на то, чем должно быть устойчивое развитие городов», — подчеркнула она.

Соаве также прокомментировала обсуждаемое в рамках форума коммюнике — «Бакинский призыв к более зеленым городам для всех», отметив, что любые подобные документы имеют значение только при наличии реального механизма исполнения.

Завершая выступление, Соаве подчеркнула особую роль Азербайджана как принимающей стороны форума.

«Этот форум — возможность, а не просто торжественная церемония», — заявила она, выразив надежду, что инициативы, запущенные в рамках WUF13, продолжат развиваться и после завершения форума.

