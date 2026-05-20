WUF13: интеграция миграции в городское планирование становится приоритетом

На четвертый день 13-й сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum 13) в Баку в центре внимания оказались вопросы взаимосвязи миграции, урбанизации и устойчивого развития, а также необходимость интеграции миграционной повестки в городское планирование.

Как сообщает 1news.az, в рамках сессии Международной организации по миграции (IOM) представители организации и международные эксперты обсудили роль городов как ключевых центров миграционных процессов и необходимость системного подхода к управлению ими.

Заместитель Генерального директора Международной организации по миграции Угочи Дэниелс подчеркнула, что современная миграция становится преимущественно городской и формируется под влиянием глобальных вызовов, климатических изменений, конфликтов, демографических трансформаций и социального неравенства.

«Мы действительно находимся в переломном моменте. Сегодня миграция становится преимущественно городской; ее формируют изменения климата, конфликты, демографические сдвиги и сохраняющееся неравенство», — заявила Угочи Дэниелс.

«В настоящее время в мире насчитывается 304 миллиона международных мигрантов — это примерно 3,7% мирового населения. При этом их экономический и социальный вклад гораздо масштабнее, чем можно судить лишь по их численности.

В то же время мир стремительно урбанизируется: более 55% населения планеты уже проживает в городских центрах, и мы знаем, что этот показатель вырастет до 68%».

По ее словам, именно города становятся ключевым пространством, где концентрируются вызовы, связанные с жильем, инфраструктурой и социальной устойчивостью.

«Миграция не должна быть второстепенной задачей, о которой вспоминают в последнюю очередь. Она должна быть заложена в основу того, как города планируют жилищное строительство, транспорт, адаптацию к климату, общественное здравоохранение и социальную инклюзию.

Более 1,1 миллиарда человек живут в ненадлежащих жилищных условиях, в то время как почти 3 миллиарда сталкиваются с той или иной формой жилищной нестабильности».

«Если мы будем инвестировать в инклюзивность, жизнестойкость и партнерство, города смогут стать пространствами возможностей, инноваций и социального сплочения, где и мигранты, и принимающие их сообщества смогут процветать».