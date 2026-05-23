В Анкаре грузовик с поднятым кузовом снес пешеходный мост: трое пострадавших - ВИДЕО

В столице Турции, Анкаре, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого полностью обрушился надземный пешеходный переход.

Причиной катастрофы стал грузовой автомобиль, водитель которого двигался по трассе с открытой, поднятой вверх грузовой платформой. На полной скорости транспортное средство врезалось в конструкцию пешеходного перехода, что привело к мгновенному и полному обрушению моста прямо на проезжую часть.

В момент падения конструкций следовавший позади в попутном направлении автомобиль не успел затормозить и на высокой скорости столкнулся с потерпевшим крушение грузовиком. В результате масштабной аварии три человека получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.