В турецкой провинции Хатай из-за наводнений и оползней погибли четыре человека

В результате масштабных наводнений и сходов оползней, вызванных проливными дождями в турецкой провинции Хатай, четыре человека погибли, еще 17 получили ранения различной степени тяжести.

С соответствующим заявлением выступил министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи. По его словам, обильные осадки, продолжавшиеся в период с 20 по 22 мая, спровоцировали критическую паводковую ситуацию и подтопления в пяти районах провинции: Антакья, Дефне, Самандаг, Дёртйол и Рейханлы. В районе Самандаг в настоящее время спасательные службы ведут поиски одного человека, который числится пропавшим без вести.

Глава ведомства также отметил масштабность чрезвычайного происшествия: за экстренной помощью к властям по всей провинции обратились порядка 1894 человек. Для ликвидации последствий разгула стихии, проведения спасательных и восстановительных работ в пострадавших районах была развернута крупная группировка сил, включающая 2261 сотрудника экстренных служб, а также 867 единиц различного транспорта и специализированной техники.

Источник: Report