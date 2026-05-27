Канада вводит временные ограничения на въезд из-за вспышки Эболы

Правительство Канады объявило о введении временных мер пограничного контроля в связи со вспышкой лихорадки Эбола, говорится в официальном пресс-релизе.

С 27 мая на 90 дней приостанавливается действие ряда иммиграционных документов для лиц с «высоким или очень высоким риском» распространения инфекции. Ограничения затрагивают временные визы, электронные разрешения на въезд (eTA) и визы постоянного резидента.

Власти уточняют, что даже ранее одобренные разрешения на въезд временно не будут действовать до снятия ограничений.

Кроме того, с 30 мая по 29 августа вводится обязательный 21-дневный карантин для граждан и резидентов, посещавших Демократическую Республику Конго, Уганду и Южный Судан.

Лица с симптомами заболевания будут направляться в медицинские учреждения для обследования и лечения.

В правительстве при этом подчеркнули, что риск распространения Эболы в стране остается низким, а меры носит профилактический характер. Решение также связано с ростом международной обеспокоенности на фоне эпидемиологической ситуации.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки заболевания в регионе.