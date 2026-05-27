Грузовик с сеном загорелся на ходу в Джалилабадском районе - ВИДЕО

В Джалилабадском районе зафиксирован инцидент с возгоранием грузового автомобиля, перевозившего тюки с сеном.

Происшествие произошло в селе Гаразенджир, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.

По предварительным данным, огонь внезапно возник в кузове автомобиля во время движения, где находился груз из прессованного сена. Обнаружив возгорание, водитель оперативно изменил маршрут и направился к ближайшему объекту с источником воды, автомойке, где предпринял попытку самостоятельно ликвидировать пламя.

Несмотря на быстрое реагирование, огонь успел повредить часть транспортного средства и перевозимого груза. При этом кабина водителя и моторный отсек существенно не пострадали и были спасены от распространения огня.

По информации на данный момент, пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.