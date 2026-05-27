ЕС планирует усилить разведцентр INTCEN в новой стратегии безопасности

Politico сообщает, что Европейский союз рассматривает расширение роли Объединённого разведывательного и ситуационного центра INTCEN в рамках новой стратегии безопасности.

По данным источников издания, Европейская служба внешних действий предлагает укрепить INTCEN за счёт создания собственной IT-инфраструктуры и кадрового подразделения. Это должно повысить его роль как ключевого канала обмена разведывательной информацией между странами ЕС и институтами союза.

При этом подчёркивается, что центр не занимается самостоятельным сбором разведданных, а анализирует информацию, предоставляемую государствами-членами на добровольной основе.

Как отмечает Politico, расширение функций INTCEN обсуждается в рамках новой европейской стратегии безопасности, публикация которой ожидается летом. Документ должен включать оценку угроз и предложения по усилению оборонного и разведывательного потенциала ЕС.

Ранее попытка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен создать отдельную общеевропейскую структуру разведки столкнулась с сопротивлением ряда стран ЕС и была приостановлена.