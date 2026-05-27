В Агсу раскрыта серия краж: задержан ранее судимый мужчина - ВИДЕО

В районе Агсу раскрыта серия краж, совершённых из жилых домов.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерства внутренних дел Азербайджана.

По данным правоохранительных органов, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 35-летний Теймур Рагимов. Следствием установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливаются возможные дополнительные эпизоды и обстоятельства совершённых преступлений.