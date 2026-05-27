Парламент Шотландии поддержал проведение референдума о независимости

«Шотландский парламент проголосовал за поддержку призывов к проведению референдума о независимости Шотландии», — говорится в заявлении.

Как передает издание The National, 26 мая большинство депутатов (72 против 55) проголосовали за то, чтобы поддержать призыв первого министра Шотландии Джона Суинни к правительству Великобритании. Министр требует издать указ в соответствии со ст. 30 Акта о Шотландии 1998 года, который передал бы шотландскому парламенту полномочия по организации референдума о независимости.

Суинни — сторонник независимости Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP). 19 мая его переизбрали на пост первого министра региона после победы SNP на местных выборах. До этого, 27 апреля, министр заявлял, что сразу после выборов предложит депутатам проголосовать по вопросу проведения референдума о независимости, писала The Guardian.

9 мая SNP, выступающая за отделение от Великобритании, получила 58 мест на выборах в парламент региона и в пятый раз подряд стала крупнейшей политической силой Шотландии. Второе место разделили Лейбористская партия и Reform UK: обе получили по 17 мест. Суинни назвал результаты голосования подтверждением поддержки курса партии.

