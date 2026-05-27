Роберт Кочарян обвинил США и Европу в попытках повлиять на итоги выборов в Армении

Визит госсекретаря США Марко Рубио в Ереван можно рассматривать как вмешательство в предстоящие 7 июня парламентские выборы в Армении, считает экс-президент этой страны Роберт Кочарян, который возглавляет пропорциональный список кандидатов в депутаты блока партий «Армения».

«Конечно, такой визит за несколько дней до выборов, срочный, незаявленный, с неизвестной общественности повесткой и неизвестной общественности целью, дает повод для таких оценок. Тем более что в последнее время мы видим, как частью агитационной кампании стали визиты делегаций из некоторых европейских стран. Когда смотришь на содержание подписанных документов – ничего особенного нет, но визит, несомненно, носит агитационный характер. Что в этом плохого? Становимся центром геополитической конкуренции», — отметил Кочарян.

Он добавил, что из России заявлений в пользу оппозиционеров не слышал, однако из европейских стран такие заявления есть в пользу нынешних властей, и это уже стало тенденцией.

Кочарян заметил, что 10-15 лет назад это считалось бы плохим проявлением, но сейчас все перемешалось, и в данном случае нужно спокойно смотреть на эту ситуацию. Экс-президент назвал происходящее попыткой повлиять на выборы. «Сегодня та сторона, которая пытается повлиять на выборы, пытается обосновать это попыткой влияния противоположной стороны. Постепенный взаимный рост эскалации ни к чему хорошему не ведет», — заключил Кочарян.

