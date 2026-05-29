Проверка на маршруте Азербайджан–Грузия: внимание к безопасности и оперативности - ФОТО

28 мая по поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева руководители Государственной пограничной службы, Государственного таможенного комитета и Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» ознакомились с организацией пограничного и таможенного контроля в грузовых и пассажирских поездах, следующих по маршруту Азербайджан–Грузия, а также посетили железнодорожные станции Евлах, Гянджа, Агстафа и Бёюк-Кесик.

Целью визита стали совершенствование процедур оформления, обеспечение удовлетворённости граждан и дальнейшее усиление мер безопасности.

В рамках поездки на указанных станциях были проверены существующая инфраструктура, текущее состояние организации пограничного и таможенного контроля, условия, созданные для оперативной и безопасной перевозки пассажиров и грузов, а также действующие механизмы организации службы.

В ходе осмотра были даны соответствующие поручения по совершенствованию процедур пересечения границы, ускорению процессов оформления, повышению уровня обслуживания граждан, а также надёжному обеспечению транспортной безопасности. Кроме того, были определены предстоящие задачи для соответствующих структур.

Было отмечено, что в целях обеспечения надёжной охраны государственной границы, безопасного и бесперебойного функционирования международных транспортных коридоров, а также повышения удовлетворённости граждан, взаимодействие между соответствующими государственными органами будет продолжено и в дальнейшем.