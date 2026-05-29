В Агдеринском и Агдамском районах обнаружены новые археологические памятники

На территории горно-обогатительного комплекса «Демирли», расположенного вблизи села Джанятаг Агдеринского района, а также в окрестностях села Гёйтепе Агдамского района проведены археологический мониторинг и раскопки.

Как сообщили Trend в Институте археологии и антропологии НАНА, в ходе исследований на территории Джанятага были обнаружены поселение эпохи неолита, многочисленные керамические изделия и остеологические останки. По мнению ученых, в древности в этой местности добывали и перерабатывали охру.

Также на территории «Демирли» обнаружены образцы средневековой керамики и остатки сооружений. Первичные исследования свидетельствуют о том, что здесь ранее существовало мусульманское кладбище.

На территории села Гёйтепе выявлено крупное поселение, относящееся к раннему бронзовому веку. Сообщается, что памятник площадью около четырех гектаров был центром интенсивного заселения. Кроме того, здесь обнаружен культурный слой, относящийся к античному периоду.

Помимо этого, вблизи села Эйвазханбейли выявлена усыпальница, возведенная в шестигранном архитектурном стиле. Она является одним из образцов средневековой архитектуры Азербайджана. Согласно надписи на усыпальнице, там похоронен «Шамиль бек, сын Салман бека».

Эксперты отмечают, что проведённые исследования ещё раз подтверждают богатство Карабахского региона с точки зрения древней истории и культуры.