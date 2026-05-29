На Солнце впервые за неделю произошла сильная вспышка

Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце впервые с 22 мая.

Как передает 1news.az, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"29 мая в 10:22 мск (11:22 по Баку - ред.) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4455 (N13E66) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 24 минуты", - говорится в сообщении.

Согласно информации института, в последний раз сильная вспышка - М2.4 - была зафиксирована 22 мая.

Причем она сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв.м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.