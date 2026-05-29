McDonald's Azərbaycan передал медицинское оборудование реабилитационному центру «Uşaqların Sağlam Gələcəyi» - ФОТО

26 мая в реабилитационном центре «Uşaqların Sağlam Gələcəyi» состоялось мероприятие, в рамках которого McDonald's Azərbaycan передал учреждению оборудование, приобретённое на средства, собранные в ходе благотворительной акции McHappy Day, проходившей в ресторанах компании.

Для центра были закуплены специальные стулья для детей с ДЦП, вертикализаторы, а также другое специализированное оснащение, необходимое для реабилитации и ежедневного ухода за детьми.

Для детей, проходящих реабилитацию в центре, также была организована праздничная программа с участием аниматоров, творческими активностями и танцами. Для гостей также были подготовлены угощения от McDonald's Azərbaycan.

В мероприятии приняли участие представители McDonald's Azərbaycan, сотрудники учреждения, родители и дети центра.

McHappy Day ежегодно проходит в ресторанах McDonald's по всему миру и является одной из крупнейших благотворительных инициатив компании, объединяющей гостей вокруг поддержки детей.

Следует отметить, что благотворительные и социальные проекты на протяжении многих лет остаются важной частью деятельности McDonald's Azərbaycan. Компания регулярно сотрудничает с организациями в сфере социальной поддержки и реабилитации детей с особыми потребностями.

«McDonald's Azərbaycan» благодарит всех гостей, принявших участие в данной акции. Вместе мы можем сделать жизнь детей, нуждающихся в особой заботе, лучше.