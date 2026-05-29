Карапетян подал в суд на партию Пашиняна

Лидер партии «Сильная Армения», бизнесмен Самвел Карапетян подал иск против правящей силы «Гражданский договор» действующего премьера республики Никола Пашиняна и Общественного телевидения Армении (ОТА), требуя опровержения клеветы в свой адрес.

Информация об этом содержится на сайте судебных актов Datalex.

В иске, поданном в гражданский суд Армении, защита Карапетяна требует обязать ОТА и партию «Гражданский договор» публично в течение трех дней с момента вступления в силу судебного акта об удовлетворении данного иска опровергнуть «клеветническую информацию» в адрес Карапетяна, содержащуюся в предвыборном видеоролике правящей силы, который был распространен на Общественном телевидении Армении.

В частности, требуется опровергнуть характеристику Карапетяна как «олигарха», «создателя трехглавой партии войны», «обманывающего народ», «запугивающего», «подкупающего избирателей для прихода к власти», «провоцирующего войну», «ликвидирующего независимость Армении», «являющегося иностранным шпионом».

Защита Карапетяна назвала эти публичные заявления в его адрес осквернившими честь и достоинство и потребовала извинений от партии «Гражданский договор» и ОТА.

Источник: ТАСС