В Москве назвали чувствительным вопрос по газу для Армении

Газовый вопрос является наиболее чувствительным для Армении в контексте нынешнего курса страны.

Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в комментарии ИС «Вести».

«Вопросы более чувствительные будут по газу. Задача - предупредить негативное развитие событий», - поделился мнением глава ведомства.

По словам Решетникова, путь, который выбрала Армения, в конечном счете может сделать невозможным ее дальнейшее пребывание в ЕАЭС.

Ранее руководитель Минэнерго прокомментировал ситуацию с введением ограничений на импорт товаров из Армении в Россию. Решетников подчеркнул, что эти меры коснулись лишь нишевой продукции. Москва сможет с легкостью компенсировать выпадающие объемы армянской продукции. Поэтому данные изменения не скажутся негативно на российской экономике и росте инфляции.