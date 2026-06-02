Дуа Липа показала новые снимки со свадьбы с актером Каллумом Тернером – ФОТО

30-летняя всемирно известная британская певица косоварского происхождения Дуа Липа вышла замуж за 36-летнего британского актёра Каллума Тернера.

Новые фотографии со свадьбы, которая состоялась в Лондоне 31 мая, певица опубликовала на своей странице в Instagram, где их уже успели увидеть миллионы поклонников.

Отметим, что церемония прошла в узком семейном кругу, однако пара не намерена останавливаться только на официальной части: на этой неделе в Сицилии запланирована масштабная свадебная вечеринка, которая продлится с четверга по субботу.

Напомним, что о романе пары заговорили в начале 2024 года, летом возлюбленные подтвердили отношения, а в конце 2024 года стало известно об их помолвке. В июне 2025-го Дуа Липа официально подтвердила, что они с Каллумом Тернером обручены.







