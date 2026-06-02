Госдеп: Отношения с Азербайджаном входят в число приоритетов США

Как передает Report, об этом заявил помощник Государственного секретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса Калеб Орр на пресс-конференции в рамках первого Азербайджано-американского экономического диалога в Баку.

"Отношения между США и Азербайджаном являются одним из ключевых приоритетов для Соединенных Штатов и администрации Трампа, поскольку мы стремимся открыть новую эпоху мира в регионе Южного Кавказа", - сказал он.

Орр выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и министру экономики Микаилу Джаббарову, а также и всей азербайджанской делегации за теплый прием.

"Наши отношения активно развиваются, и это лишь начало. В ходе поездки я общался с представителями американских компаний, уже инвестирующих в Азербайджан, и слышал об имеющихся возможностях для дальнейшего расширения бизнеса в стране в будущем", - сказал он.