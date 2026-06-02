Армянский министр принял участие в церемонии открытия новой ж/д линии Баку-Тбилиси-Карс

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян присутствовал на церемонии открытия новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс 2 июня в Грузии.

В церемонии открытия принял участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, члены правительства Грузии, депутаты, представители дипломатического корпуса и стран-партнеров, а также гости из Узбекистана и Казахстана.

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии сообщило, что новая железнодорожная линия является совместным стратегическим проектом Грузии, Азербайджана и Турции, играющим важную роль в укреплении связей между Европой и Азией.

Новая железнодорожная линия создает дополнительные мощности в регионе, вносит значительный вклад в диверсификацию маршрутов грузоперевозок и укрепляет транспортную доступность региона. Общая протяженность участка железной дороги Марабда-Картсах составляет 180 километров. В рамках проекта было восстановлено и реконструировано 153 километра, а также построена совершенно новая 27-километровая железнодорожная линия, соответствующая европейским стандартам. Объем грузоперевозок по новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс ежегодно растет. С вводом линии в эксплуатацию пропускная способность проекта увеличится до 5 миллионов тонн, что позволит региону обрабатывать дополнительные грузоперевозки и значительно укрепить свои транспортные возможности, говорится в сообщении Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.



