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Financial Times: Азербайджан становится одной из «малых средних держав» мировой политики

First News Media20:15 - 17 / 08 / 2026
Financial Times: Азербайджан становится одной из «малых средних держав» мировой политики

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обладают все более заметным влиянием благодаря своему географическому положению, энергетическим ресурсам и роли в международных транспортных маршрутах. Об этом пишет Financial Times, предлагая обратить внимание на новую категорию государств — так называемые «мини-средние державы» (mini-middle powers).

Как отмечает издание, в последнее время активно обсуждается роль «средних держав» — таких стран, как Канада, Индия, Бразилия, ЮАР и Мексика, которые способны формировать коалиции и оказывать влияние на международную повестку.

Однако существуют и государства, которые не могут определять глобальные правила игры, но располагают серьезными рычагами влияния в отдельных сферах — энергетике, транспортных коридорах, региональной безопасности, дипломатическом посредничестве, финансах, технологиях или благодаря своему стратегическому географическому положению.

Financial Times относит к таким странам, в частности, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.

Энергетика и транспорт усиливают позиции Азербайджана

По оценке FT, Азербайджан обладает значительным влиянием благодаря экспорту энергоресурсов, расположению на торговых маршрутах Восток–Запад, а также своей роли в политике и безопасности Южного Кавказа.

Казахстану дополнительный вес придают нефтяные и урановые ресурсы и расположение между Россией и Китаем. Узбекистан, в свою очередь, усиливает свои позиции благодаря населению и центральному положению в Центральной Азии.

Одним из наиболее показательных примеров растущего значения этих государств Financial Times называет Средний коридор, связывающий Азию и Европу.

Азербайджан и Казахстан играют центральную роль в этом маршруте, тогда как Узбекистан последовательно расширяет свои связи с транспортным коридором.

Несмотря на то что Средний коридор пока сложнее северного маршрута через Россию, он предоставляет правительствам и бизнесу альтернативный путь транспортировки грузов.

Кроме того, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан развивают проект Каспийского зеленого энергетического коридора, который в перспективе может позволить транспортировать электроэнергию из возобновляемых источников Центральной Азии через Азербайджан и далее соединиться с планируемым энергетическим кабелем по дну Черного моря в направлении Европы.

Баку сохраняет пространство для маневра

Financial Times обращает внимание, что ситуацию на Южном Кавказе и в Центральной Азии слишком часто рассматривают исключительно как соперничество России, Китая и Запада.

Однако такой подход, по мнению издания, не полностью отражает внешнюю политику стран региона.

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан стремятся поддерживать отношения одновременно с Россией, Китаем, Турцией, Евросоюзом и США, избегая жесткой привязки к одному геополитическому центру и сохраняя пространство для самостоятельного маневра.

В качестве примера самостоятельной позиции Баку FT приводит реакцию Азербайджана после катастрофы самолета Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года.

Издание отмечает, что, несмотря на значительную разницу в политическом весе двух государств, Баку занял жесткую позицию и потребовал от Москвы признания ответственности, наказания виновных и выплаты компенсаций, одновременно не разрушая отношения с Россией.

Значение таких стран будет расти

По оценке Financial Times, влияние «мини-средних держав» особенно возрастает тогда, когда более крупным государствам необходимы контролируемые ими ресурсы, транспортные маршруты или дипломатические возможности.

Для Азербайджана значение нефти и газа усиливается в периоды, когда потребители ищут альтернативные источники поставок. Аналогичным образом значение Среднего коридора выросло на фоне проблем с традиционными маршрутами через Россию.

Такие государства не будут самостоятельно определять устройство будущего мирового порядка, резюмирует FT. Однако крупным державам, стремящимся влиять на этот порядок, все чаще будут необходимы их транспортные маршруты, ресурсы и политическое сотрудничество.

Источник: Financial Times “Don’t dismiss the mini-middle powers”.

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