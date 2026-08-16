СМИ: администрация Трампа установила тайный канал связи с руководством КСИР

Администрация президента США Дональда Трампа в мае установила тайный канал связи с руководством иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) через главу Иракского Курдистана Нечирвана Барзани.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Белый дом хотел выяснить, поддерживает ли руководство КСИР договоренности, которые обсуждали с США спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД ИРИ Аббас Арагчи.

По просьбе Тулси Габбард, занимавшей в тот период пост директора Национальной разведки США, Барзани связался с командующим корпусом Ахмадом Вахиди. Тот заявил, что КСИР поддерживает переговоры и выступает за урегулирование кризиса дипломатическим путем.

Позднее Вашингтон предложил провести секретные переговоры представителей США и Ирана в Эрбиле, однако встреча не состоялась из-за опасений иранской стороны за безопасность своей делегации.