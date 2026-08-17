Эльчин Амирбеков встретился с послом Литвы в Азербайджане

Специальный представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков встретился с послом Литвы в нашей стране Кястутисом Вашкелявичюсом. В ходе встречи стороны обсудили региональные события и перспективы укрепления партнерства.

Об этом говорится в публикации литовского дипломата в соцсети X.

"У нас состоялась хорошая встреча со специальным представителем Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым. Мы провели искренний и содержательный обмен мнениями вокруг региональных событий и путей дальнейшего укрепления партнерства между Литвой и Азербайджаном", - отметил посол.

Вашкелявичюс назвал встречу "хорошим началом нового сезона после летней паузы".

Источник: Oxu.Az