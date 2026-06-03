Кенийский суд продлил запрет на создание карантинного центра для больных Эболой и обязал правительство раскрыть суть соглашения с США

Решение принято после протестов в городе Nanyuki, в результате которых погибли два человека.

Участники демонстраций выступают против планов размещения в Кении американцев, подвергшихся воздействию вируса Эбола, утверждая, что страна не должна брать на себя связанные с этим риски для здоровья населения.

Предполагается, что объект будет расположен на базе военно-воздушных сил и предназначен для граждан США, которые могли заразиться вирусом во время пребывания в Конго или Уганде.

Следующее судебное заседание назначено на 23 июня, поскольку спор вокруг проекта продолжает вызывать широкий общественный и политический резонанс.

Ранее власти Кении одобрили создание карантинного центра в округе Лаикипия. Предполагалось, что центр должен начать работу в течение недели. В центре на первом этапе должно быть размещено 50 коек с возможностью расширения до 250 мест в будущем. Работать в центре должны американские медики, которые проходят обучение на военной базе Эндрюс в США. Однако кенийская правозащитная организация "Институт Катиба" заявила, что центр может представлять угрозу для общественной безопасности. В связи с этим активисты попросили суд запретить властям создавать любые карантинные или лечебные центры для больных Эболой по соглашениям с другими странами.

Эпицентром нынешней вспышки Эболы является провинция Итури на востоке Конго. Первый летальный исход там был зафиксирован 24 апреля. Первые сигналы о вспышке поступили 5 мая, а через девять дней был установлен возбудитель — вирус Эбола-Бундибуджио, против которого не существует вакцины и специфического лечения. Вспышка затронула также провинции Северное и Южное Киву. Всего в ДРК зарегистрировано около 1 тыс. предполагаемых случаев заражения и порядка 220 предполагаемых летальных исходов. В Уганде, граничащей с Кенией, зарегистрированы один летальный случай и семь предполагаемых случаев заражения.

Источник: anewz.tv