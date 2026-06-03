США ввели санкции в отношении крупнейшей криптобиржи Ирана

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении крупнейшей иранской криптовалютной биржи Nobitex.

"Nobitex оказала значительную поддержку режиму, обработав более 50% всех поступлений в Иран цифровых активов в 2025 году и содействуя платежам, связанным с террористической деятельностью Ирана, попытками уклонения от санкций и транзакциями, связанными с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), включая деятельность, связанную с вымогателями, аффилированными с КСИР", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, Минфин США ввел санкции в отношении других иранских криптовалютных бирж — Wallex, Bitpin и Ramzinex.

"В то время как экономика Ирана находится в состоянии свободного падения, режим решил использовать технологии цифровых активов для своих собственных коррупционных целей, включая уклонение от санкций и вывод богатства из страны. (...) Нынешний экономический хаос в Иране является доказательством того, что кампания максимального давления президента Трампа увенчалась успехом", — заявил министр финансов США Скотт Бессент, его слова приводятся в пресс-релизе.

Источник: Интерфакс