Украина ударила по Петербургу в день открытия ПМЭФ - ВИДЕО

Украинские дроны массированно атаковали Ленинградскую область РФ в ночь на среду, 3 июня, - за считанные часы до открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Об уничтожении БПЛА сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram.

"Силами ПВО сбито 30 БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается", - написал он. В результате атаки БПЛА загорелся «Петербургский нефтяной терминал» — один из крупнейших нефтеперевалочных комплексов на северо-западе России.

В аэропорту Пулково вводились ограничения на прием и вылет рейсов. Украинская сторона не комментировала эту атаку.

Судя по данным на сайте ПМЭФ, первые мероприятия там должны открыться уже в 10.00 среды. Конференция проходит в "Экспофоруме" к югу от Санкт-Петербурга, близ границы с Ленинградской областью и аэропортом Пулково. Выступление Владимира Путина на ПМЭФ запланировано на 5 июня.

Владимир Зеленский предупреждал накануне, что в ночь на 3 июня армия РФ может повторить массированный удар по городам Украины, как предыдущей ночью. Тогда погибли более 20 человек, полее 100 были ранены. Основные жертвы и разрушения - в Киеве и Днепре.

По данным Воздушных сил ВСУ, в небе над Украиной в ночь на 3 июня фиксировались отдельные дроны РФ. О масштабной атаке пока не сообщается.

Источник: DW