Пашинян и Эрдоган выразили удовлетворение активизацией контактов: подробности телефонного разговора 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки и выразили удовлетворение активизацией контактов.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении администрации премьер-министра Республики Армения. Премьер-министр Армении поздравил президента Турции с Гурбан-байрамом.

Президент Эрдоган поздравил премьер-министра Пашиняна с 51-летием.В ходе разговора также были затронуты вопросы визита вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в Армению для участия в саммите Европейского политического сообщества, решение об установлении прямых торговых процедур между Турцией и Арменией, а также открытие железной дороги Ахалкалаки-Карс для экспорта из Армении и импорта в Армению.

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