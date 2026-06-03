Малайзия ужесточила правила доступа несовершеннолетних к социальным сетям

В Малайзии вступили в силу новые правила, ограничивающие доступ несовершеннолетних к социальным сетям.

Согласно принятому регулированию, пользователи младше 16 лет больше не смогут создавать аккаунты на крупных цифровых платформах. Таким образом страна присоединилась к числу государств, усиливающих меры по защите детей в онлайн-пространстве.

Новые требования распространяются на социальные сети и интернет-платформы, аудитория которых превышает 8 миллионов пользователей. В их число входят Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. Владельцы таких сервисов обязаны внедрить механизмы подтверждения возраста пользователей и предотвратить регистрацию лиц, не достигших установленного возрастного порога.

Как сообщили в Малайзийской комиссии по связи и мультимедиа, процесс проверки возраста уже зарегистрированных пользователей будет проходить поэтапно и завершится в течение ближайших шести месяцев.

Пользователям, которые в ходе проверки будут признаны младше 16 лет, предоставят один месяц для сохранения, переноса или загрузки своих данных, включая фотографии, видеоматериалы и другой контент. После истечения этого срока платформы смогут применять предусмотренные законом ограничения, включая блокировку или приостановку действия аккаунтов.

За несоблюдение новых требований компаниям грозят штрафы в размере до 10 миллионов малайзийских ринггитов, что эквивалентно примерно 2,5 миллиона долларов США. При этом ответственность для родителей в случаях, когда детям удастся обойти установленные ограничения, законодательством не предусмотрена.

Власти страны отмечают, что основная цель нововведений заключается в защите несовершеннолетних от потенциально опасного контента, интернет-травли и алгоритмов, стимулирующих чрезмерное использование социальных сетей.

Малайзия не является единственной страной, предпринимающей подобные шаги. Ранее возрастные ограничения или специальные требования для доступа детей к социальным сетям были введены либо анонсированы в Австралии, Бразилии и Индонезии. Кроме того, возможность ужесточения регулирования в данной сфере в настоящее время рассматривают Великобритания, Франция, Испания, Дания, Таиланд и Южная Корея.

Источник: NBC