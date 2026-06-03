Миллионы на митинги: соратник Карапетяна платил гражданам за участие в митингах

Для финансирования политической активности и подкупа участников митингов, по данным армянского следствия, использовались миллионы долларов, поступившие через структуры, связанные с российским бизнесменом Самвелом Карапетяном.

Именно по этому делу член партии «Сильная Армения», близкий сподвижник Карапетяна Алик Алексанян был арестован на два месяца.

Как сообщает Следственный комитет Армении, Алексанян обвиняется в материальном стимулировании участия граждан в митингах и демонстрациях, а также в отмывании денежных средств в особо крупных размерах.

По версии следствия, в период с октября 2025 года по март 2026 года на счета аффилированной с Алексаняном неправительственной организации поступило около 1,6 млрд драмов (примерно 4,5 млн долларов), а также 230 тыс. евро и 75 тыс. долларов. Средства были оформлены как пожертвования и займы от благотворительного фонда «Ташир» и связанных с ним структур.

Следователи утверждают, что полученные деньги использовались для организации массовки на политических акциях. Граждан привлекали к участию в митингах и демонстрациях за денежное вознаграждение, выплачиваемое из средств, происхождение которых следствие считает преступным. Для реализации схемы, по данным СК, оформлялись фиктивные трудовые отношения: многие из привлечённых лиц числились сотрудниками организации, фактически не выполняя никаких обязанностей, после чего увольнялись.

Всего, как утверждает следствие, на выплаты участникам акций и содержание схемы было направлено более 763 млн драмов (около 2 млн долларов).

Алексаняну предъявлены обвинения по статьям о материальном подстрекательстве к участию в митингах и легализации преступных доходов в особо крупных размерах. Следствие рассматривает дело как одну из крупнейших схем финансирования политической мобилизации и возможного подкупа участников протестных мероприятий в Армении за последнее время.